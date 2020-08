Equitalia prende una decisione che nessuno poteva aspettarsi. Più che una decisione è stata quasi una costrizione dovuta agli effetti di una recente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in base alla quale si stabilisce il mancato riscatto dei debiti maturati dagli italiani per tasse, multe, bollo auto ed interessi di mora a questi correlati.

Non è difficile pensare che una situazione del genere abbia scatenato un autentico focolaio di polemiche che ha visto contrapporsi gli evasori fiscali a coloro che hanno pagato sempre regolarmente i propri debiti. La nuova Ordinanza n. 28072/2019 è stata messa in discussione fin dal primo momento. Ecco cosa prevede.

Addio debiti Equitalia: evasori fiscali la fanno franca con il bene placido delle autorità

I reticenti al pagamento delle proprie posizioni debitorie hanno ricevuto una sontuosa pacca sulla spalla per un abbuono da 1000 Euro che suona come una presa in giro per i ligi contribuenti inclini a ricoprire puntualmente le proprie pendenze fiscali. Chi si è volontariamente rifiutato di versare i previsti contributi economici negli anni 2000-2010 è stato graziato nonostante le invettive delle opposizioni esecutive. Giuseppe Conte ha parlato di ingiustizia fiscale intervenendo in presa diretta ai microfoni de “Il Fatto Quotidiano” dove una sua personale dichiarazione non lascia dubbi in merito alla posizione morale a valle della nuova decisione:

“Ciò crea un precedente per eventuali future problematiche legate alla gestione dei capitali. Soprassedere sulla questione debiti consente l’incentivazione del reato. Tutto ciò attua un ammanco dei capitali dello Stato ed un precedente importante nella gestione della Pubblica Amministrazione”.

Il leghista Matteo Salvini, invece, ha parlato di vittoria agli italiani per una misura indicata come necessaria per fare fronte alla crisi fiscale, economica e di lavoro che attanaglia le famiglie in questo difficile periodo. La delusione resta ma ormai è già tutto deciso.