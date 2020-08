Ormai è risaputo in tutta Italia che l’acronimo DVB identifica lo standard per i contenuti trasmessi dalle emittenti RAI e Mediaset sul Digitale Terrestre. Eppure la piattaforma sta cambiando con la necessità di introdurre il Paese alla tanto agognata rivoluzione tecnologica che passerà per la rete 5G e l’alta definizione del mercato televisivo.

Con lo scopo di dare una sferzata di modernità ai canali si è deciso per l’introduzione del segnale DVB T2 che rende incompatibili gli attuali decoder. Questi non sono più in grado di accedere alla nuova linea che prevede l’utilizzo del codec HEVC per i canali HD. Le frequenze attualmente attive per le antenne TV saranno sostituite da nuovi segnali con quelli attuali che trasleranno nel contesto della rete Internet. Molte persone potrebbero non riuscire ad utilizzare il proprio televisore. Ecco cosa c’è da sapere.

DVB T2: come riavere tutti i canali con l’alta definizione dopo l’aggiornamento

Si tratta semplicemente di un aggiornamento che si completerà per tutti entro un biennio. La procedura di update è partita lo scorso Giugno dalle zone del Nord Italia dove alcuni utenti hanno riscontrato difficoltà nel vedere le loro trasmissioni preferite.

Senza bisogno di cambiare antenna o richiedere un intervento tecnico specialistico è possibile adeguare il proprio vecchio televisore al nuovo standard grazie ad un decoder DVB T2 da avere Gratis. Il Ministero per lo Sviluppo Economico, infatti, mette a disposizione una serie di fondi da destinare al processo di upgrade locale. Basta accedere alla sezione “Bonus TV” del sito principale per scoprire i modelli idonei. Una volta individuati basta andare in negozio con copia del modello ISEE per ottenere il decoder a costo zero.

In alternativa si può sempre cambiare TV sapendo però che in questo caso non è previsto alcuno sconto sebbene si possa avere l’assoluta certezza di una soluzione con display HD e piena compatibilità al nuovo standard televisivo che vale a partire dal 1 Gennaio 2017.

Se non sei sicuro di dover effettuare questa integrazione svolgi il test gratuito disponibile ai canali 100 e 200 del Digitale Terrestre. Otterrai così il tuo risultato e potrai prendere una decisione.