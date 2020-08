Nella società attuale è decisamente importante possedere una connessione internet visto che ormai si naviga continuamente in rete e si effettuano numerose operazioni sfruttando la connessione. Gran parte degli utenti, infatti, non solo possiede una connessione dati sul proprio smartphone, ma ha anche attiva una linea di rete fissa per navigare in rete in casa e non utilizzare, così, quella mobile.

I vari gestori telefonici propongono spesso delle offerte super vantaggiose e per un tempo limitato proprio per ampliare la propria clientela, ma da qualche mese si sviluppa sempre più rapidamente la connessione via satellite. Come è possibile percepire dal nome, si tratta di un servizio offerto senza cavi ma, appunto, il suo funzionamento avviene tramite i satelliti. La sua funzione, infatti, è molto simile a quella di Sky, il noto servizio satellitare.

Connessione internet via satellite: ecco come funziona e come attivarla

La differenza sostanziale, come già anticipato precedentemente, è proprio il suo funzionamento che avviene tramite satellite e non con i classici cavi. Si sta sviluppando sempre più rapidamente principalmente perché riesce a coprire tutte le zone dove i vari gestori telefonici non riescono ad arrivare con il proprio servizio o, comunque, il segnale risulta essere debole.

Numerosi consumatori sono attratti da questo servizio anche per quanto riguarda i costi perché risultano essere simili a quelli che i gestori telefonici propongono. I canoni mensili da sostenere, infatti, variano dai 30,00 Euro ai 50,00 Euro secondo il servizio scelto. Inoltre, però, è necessario sostenere anche un costo iniziale per quanto riguarda l’installazione.