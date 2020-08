Il nuovo volantino Comet racchiude uno speciale veramente molto interessante ed in grado di coinvolgere milioni di utenti su tutto il territorio nazionale, il settore della telefonia è attraversato di botto da una lunghissima serie di offerte e di prezzi veramente molto interessanti.

La campagna è valida fino al 4 settembre 2020 in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonché anche sul sito ufficiale; gli utenti interessati potranno completare gli acquisti stando comodamente seduti sul divano di casa, ma dovranno comunque spendere più di 49 euro per godere della spedizione completamente gratuita. Al superamento, inoltre, di 300 euro di spesa sarà possibile approfittare della rateizzazione senza interessi, con pagamento diretto tramite conto corrente bancario.

Volantino Comet: tantissimi prezzi bassi per spendere poco

Lo smartphone che l’utente medio dovrebbe acquistare subito, sempre nell’ottica di cercare di risparmiare il più possibile, è sicuramente il Samsung Galaxy S20, un modello veramente interessante e finalmente meno dispendioso rispetto al passato. Ad oggi, infatti, può essere aggiunto al carrello con un esborso finale di “soli” 649 euro.

Gli altri modelli inclusi nella campagna promozionale sono altrettanto interessanti, non manca sicuramente l’Oppo Find X2 Pro in vendita a 1199 euro, passando poi anche per l’ottimo Oppo Find X2 Neo, o per finire su soluzioni decisamente più economiche, del calibro di Huawei P40 Lite, Huawei Y5p, Huawei P Smart 2020, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A30s, Samsung Galaxy A20s, Huawei P40 Lite 5G e similari.