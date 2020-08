Carrefour non si ferma più e lancia una campagna promozionale destinata a destare l’interesse della popolazione verso un’azienda in genere votata ai beni alimentari o di prima necessità. Il volantino è ottimo ed intriso di sconti da non perdere assolutamente di vista.

Come al solito, la campagna che andremo a raccontare nel nostro articolo è da considerarsi attiva su tutto il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. La tecnologia non risulta essere accessibile dal divano di casa, sarà assolutamente necessario recarsi personalmente in negozio.

I codici sconto Amazon vi aspettano in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale, con tantissime altre offerte da non perdere.

Volantino Carrefour: il risparmio è sempre dietro l’angolo

Lo smartphone su cui il volantino Carrefour sembra aver puntato maggiormente è l’Apple iPhone SE 2020, un modello dal retrogusto fortemente interessante ed in grado di sorprendere con la sua capacità di fornire ottime prestazioni a soli 499 euro.

I modelli con sistema operativo Android, invece, sono tutti entro la fascia di prezzo dei 379 euro, per questo motivo si potranno scovare ottime occasioni anche tra Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o Samsung Galaxy A71.

Il volantino Carrefour ovviamente non termina qui, sfogliando le pagine che trovate elencate nel nostro articolo potrete anche scoprire ottimi sconti applicati su televisori o elettrodomestici in generale, tutti a favorire il cambio generazionale nelle case di milioni di italiani. Per ogni altra informazione potete aprire le immagini inserite poco sotto, le visualizzerete in alta definizione.