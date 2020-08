Hai comprato un monopattino o una bici elettrica nella convinzione di poter ricevere il tuo bonus mobilità tramite una nuova applicazione per dispositivi Android ed iOS? Cancella tutto ciò che hai precedentemente appreso in luogo di nuove info diramate in via del tutto ufficiale dal Ministero dell’Ambiente. Adesso non ci sarà più una piattaforma apposita per la richiesta di rimborso ma piuttosto una web-app attraverso cui ottenere l’accredito diretto su conto corrente. Scopriamo come funzionerà.

Bonus in arrivo sul conto corrente per chi ha comprato bici a batteria e monopattini

Se hai acquistato un nuovo mezzo ecologico con la speranza di ricevere uno scorporo dei costi al 60% hai fatto centro. Nessun click day e nessuna nuova app sarà richiesta per l’ottenimento del vantaggio economico previsto dalla Legge Rilancio e dal Decreto di Agosto che modifica ora le precedenti disposizioni vigenti.

Chi è entrato in possesso di un nuovo veicolo ecologico dal 4 maggio 2020 in poi beneficia ancora dei 500 Euro di sconto massimo previsto dal precedente Decreto. Ma cambiano le dinamiche di accesso che prevedono ora una nuova procedura. In particolare bisogna munirsi di:

Codice IBAN

Dati di fattura (vale anche lo scontrino parlante)

Documento di Identità (in allegato)

A richiesta pervenuta passeranno al massimo 10 o 15 giorni affinché l’istanza venga accolta con bonifico su conto corrente. Addio alle ipotesi di codici QR ed applicazioni di vario tipo. Si assiste perciò ad una estrema semplificazione della procedura che rimane ancora attiva nel contesto dei 120 milioni di euro previsti fino a fine anno verso i residenti delle aree metropolitane ed urbane con almeno 50.000 abitanti.