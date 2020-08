Bennet riesce a sorprendere ancora una volta le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con una campagna promozionale mirata a scontare la maggior parte dei prodotti attualmente disponibili in commercio.

Fino al 26 Agosto l’azienda ha attivato un volantino che racchiude al proprio interno tantissime ottime occasioni tra cui è possibile scegliere, sottolineando però una limitazione importante. A conti fatti non è un SottoCosto, ma deve essere ritenuto come tale, poiché comunque le scorte effettivamente disponibili in negozio sono limitate, e sopratutto non verranno rifornite in corso d’opera.

Volantino Bennet: le offerte sono invitanti

Il volantino Bennet decide di non scontare gli smartphone top di gamma del momento, ma focalizza la propria attenzione sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, proponendo in primis l’ottimo Apple iPhone 8 alla modica cifra di 379 euro. Non sarà un modello recentissimo, restando però ancora in grado di garantire prestazioni abbastanza interessanti e dal livello più che interessante.

Le alternative legate al mondo Android sono ugualmente interessanti, tra le migliori troviamo sicuramente il Samsung Galaxy A40 disponibile a 169 euro, un prezzo più che accettabile per uno smartphone che non promette granché, se non comunque prestazioni leggermente superiori alla fascia in cui è stato effettivamente posizionato.

Per tutte le altre offerte pensate da Bennet, il nostro consiglio è di aprire subito le pagine che trovate elencate qui sotto come galleria fotografica (premete per aprirle in alta definizione).