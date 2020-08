Difficile ignorare gli effetti della Legge Rilancio e delle successive disposizioni imposte dal Decreto di Agosto in merito alla rottamazione auto. Il previsto hype per l’arrivo degli incentivi si è recentemente consolidato con l’esaurimento dei 50 milioni previsti quale bonus ecologico rivolto a tutti gli italiani che intendono cambiare vettura. Pertanto è difficile disconoscere la manovra. Per tutti coloro che non si sono ancora informati si sappia che si possono ricevere fino a 10.000 Euro quale incentivo per la dismissione dei vecchi veicoli inquinanti. Scopriamo in cosa consiste.

Bonus rottamazione per vecchie auto: arrivano fino a 10.000 Euro per il passaggio a nuove soluzioni amiche dell’ambiente

Dal 1 Agosto al 31 Dicembre 2020, salvo disponibilità dei fondi previsti, è attivo il bonus rottamazione che sblocca un fondo perduto da diversi milioni per l’incentivo al passaggio delle “auto verdi”. Sono i modelli alimentati a batteria o in ibridazione cui ultimamente si sono affiancati anche i motori Euro 6. A seconda della tecnologia meccatronica delle auto sono previsti incentivi differenziati secondo quanto previsto dal nuovo schema che segue.

4.000 EURO per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione);

per chi passa ad una elettrica o ibrida con rottamazione (2.000 euro senza rottamazione); 3.500 EURO per chi sceglie una nuova EURO 6 rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante);

per chi sceglie una nuova rottamando la sua vecchia auto (importo dimezzato per chi non demolisce un’auto inquinante); 6.500 EURO per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere;

per la rottamazione verso ibrida plug-in con 3.500 EURO per chi non ha un’auto da dismettere; 10.000 EURO per chi si orienta verso le EV con bonus che scende a 6.000 EURO in caso di mancata rottamazione.

Chi ha deciso di difendere a spada tratta la nuova idea di mobilità eco sostenibile beneficia anche dei voucher per bici elettriche e monopattini che consentono di ottenere nuovi mezzi di trasporto su due ruote senza alcuna spesa.