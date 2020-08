Tra meno di un mese, teoricamente, Apple presenterà i nuovi iPhone. Ce ne si aspettano diversi, tra l’altro con differenze in base alla presenza di un modem compatibile con la rete 5G o meno. La novità di quest’anno sarà proprio la presenza di tale chip e in merito sono nati diversi dubbi, soprattutto in merito al prezzo.

Negli anni c’è sempre stato un crescente in fatto di prezzo di questi dispositivi. Anche per quest’anno ci si aspetta un aumento e non solo per la presenza delle funzioni 5G. Apple lo sa che questo un problema e apparentemente ha deciso di risparmiare da altre parti.

Alcune di queste mosse già hanno fatto notizia, come l’assenza di un nuovo caricabatterie all’interno della confezione. Ovviamente tale assenza è stata giustifica in altri modi, ma ormai sembra chiaro che ci sono state diverse motivazioni. Oltre a questo, sembra che la compagnia voglia risparmiare sulle batterie.

Apple e il risparmio dei nuovi iPhone

Secondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo, l’utilizzo di una batteria per risparmiare potrebbe ridurre il costo di tale componente anche del 50%. Queste mosse, prese singolarmente, potrebbe non cambiare eccessivamente il costo del prodotto finale, ma tutte insieme potrebbe invece fare una differenza, una differenza che dovrebbe attirare l’utente.

Se questo progetto andrà a buon fine allora ci si aspetta che anche per i prossimi iPhone, e forse anche altri dispositivi del marchio Apple, seguiranno tale trend. Sicuramente abbiamo già visto che l’abbandono dei nuovi caricabatterie di serie è già stato preso positivamente da altri produttori, come Samsung.