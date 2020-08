Il Play Store è uno dei più grandi contenitori di applicazioni al mondo, sebbene Google abbia incrementato di molto i livelli di sicurezza, e stia cercando in tutti i modi di ridurre i rischi per gli utenti, i malviventi studiano sempre nuovi metodi per aggirarle e raggiungere i propri scopi. Per questo motivo, ogni settimana vengono segnalate nuove applicazioni pericolose da non installare sugli smartphone/tablet con sistema operativo Android.

Come al solito, tutti i software segnalati sono già stati rimossi dal Play Store, per questo motivo non rischierete più nulla navigando sul negozio virtuale di Google. L’unica cosa da non fare è installarle tramite APK, purtroppo vengono ancora rese disponibili in rete, pertanto raccomandiamo di evitare l’installazione e sopratutto di affidarvi sempre agli store ufficiali o certificati come affidabili.

Android: le applicazioni pericolose da non installare

Le applicazioni la cui lista trovate poco sotto non rappresentano un problema alla sicurezza o alla privacy dei vostri dati, ma più che altro integrano pubblicità invadente ed inaspettata. In altre parole, nel momento in cui verranno installate l’utente verrà tempestato di annunci/banner pubblicitari, che porteranno un guadagno all’ideatore, molto difficili da rimuovere (non basterà infatti disinstallare l’applicazione).

Verificate attentamente di non aver installato le seguenti app, e sopratutto evitatele accuratamente.

• Color Call Flash – com.color.call.flash.tools – 2.0.0 – Seay Elizabeth

• Square Blur – com.craig.square.photo.blur.image – 5.0.0 – Johnson Melanie

• Image Blur – com.mclain.photo.blur.editor.background – 2.0.5 – Myers Jason – com.michael.super.photo.blur.tool

• Square Photo Blur – com.jack.square.photo.blur.image – 2.0.5 – Thomas Mary – com.joan.super.photo.blur.tool

• Square Blur Photo – com.jobfun.square.photo.blur.image – 7.0.0 – Ward Nadine – com.jones.square.photo.blur.image

• Magic Call Flash – com.magic.call.flash.tools – 2.0.0 – Robinson Yolanda – com.mandi.super.photo.blur.tool

• Easy Blur – com.mary.super.photo.blur.tool – 6.0.0 – Chu Erin

• Auto Photo Blur – com.paige.photo.blur.background – 6.0.0 – Taylor Zelma

• Super Call Screen – com.super.call.screen.tools – 2.0.0 – OConnor Amy – test.com.flash.call.flashcall.cool

• Super Call Flash – com.super.call.screen.toolz – 2.0.0 – Kirk Brian

• Photo Blur – com.scorp.photo.blur.background – 2.0.3 – Swindell Eddie

• Square Blur Master – com.robert.square.photo.blur.image – 6.0.0 – Gledhill Janice

• Auto Picture Cut – com.auto.picture.cut.background.eraser.tool – 4.0.0 – mecharcfa@gmail.com

• Smart Blur Photo – com.james.smart.blur.photo.editor.tool – 2.0.0 – Robinson Yolanda

• Blur Photo Editor – com.sixgod.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Addison Goldie

• Smart Call Flash – com.smart.call.flash.tools – 2.0.0 – Davis Betty

• Blur Image – com.fancy.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Alvord Columbus – com.aab.photo.blur.editor.background – com.angel.photo.blur.background – com.auto.image.editor.background.eraser.tool – com.auto.photo.editor.background.eraser.tool

• Smart Photo Blur – com.james.smart.photo.blur.editor.tool – 4.0.0 – Tammy Roush