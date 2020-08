Android Auto è diventato il fulcro essenziale degli automobilisti che desiderano ottenere il top dell’interattività sicura all’interno del proprio abitacolo. Tutto diventa più connesso e versatile con l’arrivo di un importante aggiornamento che include al suo interno due novità inaspettate dal pubblico. Scopriamo insieme che cosa prevederà la nuova build.

Android Auto si aggiorna con le novità che tutti stavano aspettando da tempo

Google persegue il suo obiettivo sviluppo attorno al sistema Android Auto che porta gli utenti in una nuova dimensione funzionale per l’esperienza in auto. Giunto ad inizio agosto all’interno del Play Store, il nuovo sistema interattivo si completa con l’aggiunta di nuove funzioni giunte in sordina per tutti.

La prima differenza rispetto alla versione precedente è rappresentata dalla barra dinamica. Appare nel footer dello schermo sostituendo il precedente riferimento alla sola linea di testo. Ora se ne visualizzano due con la possibilità, ad esempio, di leggere il titolo de brano ed il nome dell’artista allo stesso tempo. Stesso approccio in uso anche per la navigazione.

L’altra novità sul piano delle funzioni è rappresentata da Google Assistant che mostra ora le parole che il sistema ha recepito. In tal senso possibile controllare che l’intelligenza artificiale abbia correttamente interpretato le nostre richieste.

BigG ha avviato il rollour delle ultime novità tramite update OTA. Se non avete ricevuto ancora l’atteso aggiornamento pazientate in quanto il processo potrebbe richiedere fino a qualche settimana per completarsi universalmente. Fateci sapere tramite i commenti se avete ricevuto la nuova versione dell’app lasciandoci pure tutte le vostre prime impressioni.