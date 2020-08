L’emergenza Covid-19, come ben sappiamo, ha costretto milioni di persone in tutto il mondo a restare in casa per diversi mesi. Ciò, quindi, ha fatto aumentare sensibilmente l’utilizzo della rete internet, causando non pochi disagi in Italia e nel mondo. Fra i servizi più utilizzati dagli utenti per sconfiggere la noia, quindi, troviamo principalmente Netflix. Milioni di utenti in tutto il mondo, infatti, hanno approfittato del periodo di Lockdown per terminare tutte le serie TV lasciate in sospeso negli ultimi mesi. Fra i titoli più visti, quindi, troviamo in assoluto After Life, Sex Education e Peaky Blinders. Scopriamo quindi di seguito le ultime novità in arrivo.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: le nuove stagioni presto su Netflix

Cominciamo con After Life. La serie TV, come ben sappiamo, narra la storia di Tony che, finito in depressione causa della morte della moglie, decide di cambiare la sua vita ed i suoi atteggiamenti, scontrandosi quindi con tutti coloro che cercano di aiutarlo. Ad oggi le notizie in merito al rilascio della prossima season sono ancora poche. Dopo aver annunciato i nuovi episodi, infatti, la produzione non è ancora riuscita a dare il via alle riprese.

Situazione leggermente differente per la tanto apprezzata Peaky Blinders. Come ben sappiamo, quindi, dopo il successo ottenuto negli ultimi anni la produzione ha subito confermato l’arrivo di una sesta stagione. Ciononostante, però, non è ancora chiaro quando verranno rilasciati i nuovi episodi.

Terminiamo infine con Sex Education. La serie TV, diffusasi maggiormente fra gli utenti più giovani della piattaforma, si trova attualmente in un fase di stallo. Ad oggi, infatti, milioni di fan in tutto il mondo sono in attesa di notizie concrete da parte di Netflix.