In rete si continua a discutere sulla connessione mobile 3G perché stando a quello che dicono alcune notizie, i gestori telefonici Tim, Vodafone e Wind Tre starebbero pensando di eliminare in modo definitivo questa connessione dal mercato. Moltissimi utenti preferiscono utilizzare la connessione di terza generazione piuttosto che la quarta, difatti moltissimi sono rimasti scioccati da questa notizia inaspettata.

È pur vero che attualmente sono solo voci da corridoio, dunque, potrebbero essere le solite fake news che sono introdotte in rete soltanto per creare panico e scompiglio. Comunque, eccole descritte nel dettaglio qui nel paragrafo successivo.

Connessione 3G eliminata per sempre? Ecco cosa dicono le ultime notizie

Prima di approfondire l’argomento è molto importante specificare che sono notizie che circolano in rete e soprattutto sulle varie piattaforme social. In particolare, comunicano che i gestori telefonici avrebbero preso questa decisione per via dei numerosi investimenti effettuati per il 5G, dunque, avrebbero necessità di riequilibrare entrate e uscite, e l’eliminazione di questa connessione sarebbe la soluzione. Altre notizie, invece, rivelano che i gestori telefonici avrebbero in mente di eliminarla perché non sarebbe più necessaria visto l’introduzione del 5G. Più precisamente visto che il 3G è utilizzato anche quando il 4G è momentaneamente in down, a prendere il posto del 3G sarebbe proprio il 4G nel momento in cui il 5G risulta momentaneamente fuori servizio.

Insomma, le notizie in rete sono numerose è ancora è impossibile conoscere il destino della connessione di terza generazione visto che neanche i gestori telefonici si sono espressi in merito.