WindTre vuole assolutamente recuperare il terreno perso nei confronti dei principali operatori telefonici mobile, proponendo in cambio una miriade di offerte ricchissime di contenuti a prezzi fortemente ribassati.

Tutte le soluzioni elencate nel nostro articolo devono essere attivate online sul sito ufficiale, in questo modo sarà facilissimo ricevere la SIM gratuitamente presso il proprio domicilio, risparmiando tantissimo. I costi iniziali, salvo indicazioni differenti, corrispondono a 10 euro per l’acquisto della suddetta; sono da considerarsi assenti i vincoli contrattuali di durata, in modo che il cliente potrà a tutti gli effetti decidere di abbandonare WindTre in un qualsiasi momento, senza dover versare alcun tipo di penale. Per ogni dettaglio premete subito qui.

Ora non ci resta che scoprire quali sono le ultime offerte pensate da WindTre per gli utenti in uscita da specifici operatori telefonici.

WindTre: le offerte di Agosto 2020

Iliad – promozione Go 50 Fire+ a 6,99 euro al mese – contenuti pari a 200 SMS, illimitati minuti e 50 giga di traffico dati.

– promozione Go 50 Fire+ a al mese – contenuti pari a 200 SMS, illimitati minuti e 50 giga di traffico dati. Kena Mobile , ho.Mobile, TIM e Vodafone – promozione Large Online 20GB a 14,99 euro al mese – contenuti pari a 20 giga, minuti e SMS illimitati.

, ho.Mobile, TIM e Vodafone – promozione a 14,99 euro al mese – contenuti pari a 20 giga, minuti e SMS illimitati. LycaMobile – promozione Go 50 Special+ da 9,99 euro al mese – contenuti corrispondenti a 50 giga, minuti e SMS illimitati.

– promozione Go 50 Special+ da al mese – contenuti corrispondenti a 50 giga, minuti e SMS illimitati. PosteMobile, MVNO non citati in precedenza e Fastweb Mobile – promozione Go 50 Top+ da 5,99 euro al mese – al suo interno si trovano 50 giga di traffico dati, illimitati minuti e SMS.

Come specificato in precedenza, tutte le offerte devono necessariamente essere attivate online sul sito ufficiale, con spedizione della SIM presso il domicilio e portabilità strettamente obbligatoria.