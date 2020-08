WindTre in queste settimane è stato senza dubbio alcuno l’operatore più attivo sia nel campo della telefonia fissa che per la telefonia mobile. Il gestore ha presentato periodicamente offerte e promozioni sempre nuove pensate per i già utenti e per tutti coloro che sottoscriveranno un abbonamento.

WindTre, la migliore offerta con 100 Giga per tutti i già clienti

Tra le promozioni migliori di questa estate, uno spazio riservato lo trova la Cube Large Summer Easy Pay. Gli utenti che sottoscrivono questa iniziativa avranno a loro disposizione soglie extra per ampliare il traffico internet.

La Cube Large Easy Pay prevede quindi l’attivazione di una seconda scheda SIM sul quale saranno attivati in automatico ben 100 Giga utili per la connessione internet. Il costo di questa iniziativa si attesta sui 12,99 euro ogni trenta giorni.

La promozione è utile per quegli abbonati che necessitano di una quota integrativa per internet. Con Cube Large Easy Pay sarà possibile navigare sia da casa che fuori dalle mura domestiche grazie al dispositivo WebCube. Con WebCube si potranno condividere i 100 Giga internet con oltre venti device collegati in uno stesso momento tra smartphone, tablet, Smart tv ed anche pc.

Come ricordato anche dal nome della promozione, il costo di 12,99 euro è valido per gli utenti che attiveranno la formula di pagamento Easy Pay, ovvero il metodo di ricarica automatica che prevede fatturazione diretta attraverso carta di credito o conto corrente. La Cube Large è un’iniziativa in abbonamento per chi è già cliente di WindTre. La durata dell’abbonamento si attesta sui 24 mesi.