I clienti del gestore francese Iliad interessati all’acquisto di una nuova SIM WindTre, e quindi ad effettuare il trasferimento del loro numero, possono ottenere una delle offerte più convenienti tra quelle attualmente presenti in listino. L’offerta in questione è la WindTre Go 50 Fire Plus, la cui attivazione può essere richiesta direttamente online, gratuitamente.

WindTre Go 50 Fire Plus: ecco l’offerta per i clienti Iliad a soli 6,99 euro al mese!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus può essere attivata esclusivamente dai clienti che procedono con il trasferimento del loro numero dal gestore Iliad, i quali dovranno effettuare l’acquisto della nuova SIM attraverso il sito ufficiale dell’operatore.

Completata l’attivazione sarà possibile usufruire ogni mese di incredibili soglie di minuti, SMS e Giga di traffico dati a un costo davvero conveniente. Infatti, attraverso la WindTre Go 50 Fire Plus è possibile ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

Il costo da sostenere per il rinnovo mensile è di soli 6,99 euro, da saldare ogni mese tramite credito residuo.

I nuovi clienti hanno la possibilità di ottenere gratuitamente alcuni servizi extra e l’app ufficiale WindTre che permette di svolgere diverse funzioni in maniera molto rapida e pratica. L’operatore, infatti, offre la possibilità di utilizzarla per ricaricare la SIM WindTre in pochi istanti, per conoscere lo stato della propria offerta e per monitorare i consumi effettuati. Periodicamente, inoltre, è possibile consultare l’app ufficiale per conoscere le eventuali promozioni aggiuntive proposte dall’operatore che consente di personalizzare la propria tariffa.