Le migliori offerte dell’intero mese di Agosto 2020 attendono gli utenti direttamente nel volantino Carrefour, a partire dalla giornata di ieri, 19 agosto 2020, infatti, tutti i consumatori possono accedere ad una nuovissima serie di prezzi bassi.

La campagna promozionale, resa disponibile per buona parte della seconda metà del mese, è attiva ovunque in Italia, ciò sta a significare che il cliente potrà recarsi dove vorrà, senza limitazioni o restrizioni particolari. L’unica cosa da sapere riguarda sicuramente l’impossibilità di accedervi dal sito ufficiale, la tecnologia non è inclusa nell’e-commerce.

Volantino Carrefour: quali sono gli smartphone da acquistare

Gli smartphone da acquistare inclusi direttamente nel volantino Carrefour sono diversi, spicca sicuramente l’Apple iPhone SE 2020, un modello recentissimo, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, sopratutto se venduto a circa 499 euro.

Il mondo Android è invece attraversato da una serie di sconti applicati su modelli, il cui prezzo finale non supera i 379 euro; tra questi annoveriamo Xiaomi Redmi 8A, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A20e o Xiaomi Redmi Note 9.

Nell’eventualità in cui foste alla ricerca di un qualcosa di diverso, sappiate che il volantino Carrefour include al proprio interno anche televisori ed elettrodomestici, tutti in vendita a prezzi più che accessibili per la maggior parte dei consumatori italiani.

Scoprite i singoli sconti e le ultime offerte della campagna promozionale citata nell’articolo, aprendo subito le pagine che sono state elencate qui sotto (cliccatele per l’alta definizione).