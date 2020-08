Il volantino Bennet si rinnova e cambia radicalmente i prezzi proposti agli utenti, riducendo di molto il numero di offerte, ma impreziosendole con sconti migliori e mirati su determinati modelli fortemente richiesti dalla community.

Tutti gli acquisti, almeno ai prezzi indicati, possono essere completati esclusivamente in un punto vendita fisico (senza distinzioni in merito alla dislocazione dello stesso sul territorio nazionale), entro e non oltre il 26 agosto. La natura della campagna promozionale raccomanda poi una rapida presa di posizione e decisione, poiché nonostante non si tratti di un SottoCosto, il quantitativo di scorte effettivamente disponibili è limitato.

Per i codici sconto Amazon e per scoprire le migliori offerte, non perdetevi il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Bennet: quali sono i prezzi migliori

Gli smartphone effettivamente in promozione sono sostanzialmente un paio, da un lato troviamo un prodotto di casa Apple, con sistema operativo iOS, non proprio recentissimo, ma ancora fortemente richiesto dalla community italiana. Stiamo parlando di Apple iPhone 8, ottimo terminale, sopratutto se commercializzato a 379 euro.

In alternativa è stato integrato un modello decisamente più economico, con sistema operativo Android, quale è il Samsung Galaxy A40, in vendita a 169 euro. La scheda tecnica ne denota caratteristiche più che sufficienti per l’utente che non pretende troppo, e che vuole utilizzare lo smartphone per le sole operazioni di base.

Il volantino Bennet non si ferma qui, integra altri sconti di tecnologia abbastanza interessanti ed intriganti, per questo motivo raccomandiamo la visione delle pagine inserite nel nostro articolo, ricordando ad ogni modo le precedenti limitazioni.