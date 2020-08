Tra le ragioni del successo italiano di Vodafone vi è anche la disponibilità di un gran numero di servizi extra da aggiungere alle classiche ricaricabili per la telefonia mobile. La presenza di funzioni aggiuntive rappresenta un tratto distintivo dell’operatore britannico rispetto ai nuovi operatori virtuali.

Vodafone ferma il servizio per la doppia SIM ma sta per lanciare le eSIM

Nel corso di questa stagione estiva è previsto un lavoro di revisione in casa Vodafone per tutti i servizi aggiuntivi. Il provider, infatti, ha deciso di eliminare per sempre un vecchio servizio al fine di fare spazio ad una ulteriore novità.

Gli utenti che attivano oggi una nuova rete con Vodafone non potranno più contare sul servizio SIM Bis. Attraverso questa funzione, al costo mensile di 2 euro ogni mese gli utenti potevano richiedere una seconda SIM con stesso numero attivo rispetto alla SIM principale. La duplice SIM era utile, ad esempio, per tutti i clienti che necessitavano il doppio utilizzo di un medesimo numero su due smartphone diversi. SIM Bis, come detto, non può essere più attivato dai nuovi clienti ma resta disponibile per i clienti che hanno fatto richiesta in passato.

L’addio di SIM Bis è propedeutico all’arrivo delle eSIM. Anche Vodafone, infatti, così come altri operatori – TIM e WindTre su tutti – consentirà agli abbonati di utilizzare le schede virtuali per una seconda linea su smartphone Android ed iPhone. Le eSIM avranno simili condizioni delle schede classiche ed anche il prezzo sarà del tutto speculare: 10 euro da pagare una tantum.