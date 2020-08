Nelle ultime ore l’operatore Tim Italia ha deciso di iniziare ad inviare un SMS a tutti i propri clienti per informare loro della tariffa Tim In Nave in caso di roaming marittimo.

In seguito al procedimento avviato dall’Antitrust dal quale è emerso che Tim non avrebbe messo al corrente i propri clienti dei dettagli in merito al suddetto piano. Scopriamo insieme i dettagli.

Tim invia un SMS ai propri clienti per parlare del roaming in Nave

L’operatore ha apportato delle modifiche sia alle tariffe che all’SMS informativo, che riporta il seguente testo: “Tim buona estate! Se sei in viaggio ti ricordiamo che in mare aperto puoi continuare a parlare e navigare in internet ad una tariffa dedicata. Chiami e ricevi chiamate a 2 euro al minuto, SMS a 60 cent, navighi a 79 cent ogni 300 KB. Ti invitiamo ad informarti sempre sul sito Tim prima della partenza e se non vuoi usufruire di Tim in Nave puoi disabilitare l’opzione roaming o inserire la modalità aereo direttamente dal tuo terminale. Puoi anche disabilitare la sola connessione dati. Per maggiori info vai su TIM.it.“.

Tim ricorda che dal 26 aprile 2020 la tariffazione per il traffico dati effettuato in roaming marittimo è passato da 79 centesimi di euro a 26,3 centesimi di euro per 100 KB di navigazione internet mobile. Inoltre con Tim in Nave è possibile chiamare o ricevere telefonate al costo di 2 euro al minuto e inviare SMS a 60 centesimi di euro.

La tariffa è disponibile in mare aperto. Non appena il servizio risulta attivo verranno visualizzati sul display del telefono o l’identificativo di rete TIM@Sea oppure un codice che inizia per 901. Se non si vuole usufruire del roaming marittimo si può attivare la modalità aereo dalle impostazioni del proprio terminale mobile, mentre se non si vuole soltanto navigare, Tim consiglia di disabilitare la connessione dati dal proprio device.