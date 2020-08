L’operatore Tim Italia ha recentemente deciso di modificare, a partire dal 1° ottobre 2020, le condizioni contrattuali per i clienti privati di rete fissa con aumenti su alcune offerte, prodotti a noleggio e servizi telefonici supplementari.

Dal 1° Ottobre 2020 le condizioni economiche di alcune offerte su linea telefonica in rame subiranno delle rimodulazioni tariffarie con aumenti fino a 2 euro al mese.

Tim: nuovi aumenti a partire dal prossimo 1° ottobre 2020

I clienti TIM di rete fissa interessati dalle suddette variazioni contrattuali sono stati informati con una specifica comunicazione nella fattura TIM ricevuta questo mese. Il costo dell’abbonamento mensile delle offerte TUTTO VOCE, TUTTO VOCE con Sconto Fedeltà, TUTTO VOCE con Sconto Special e VOCE SENZA LIMITI aumenterà di 1.90 euro al mese. Il costo dell’abbonamento delle offerte TUTTO VOCE SUPERSPECIAL e LINEA ISDN aumenterà di 2 euro al mese.

Il costo del servizio Chi è, che permette di visualizzare sul display del proprio telefono il numero del chiamante, aumenterà di 1 euro al mese. Quindi dopo la diminuzione di Aprile 2019 da 3,13 euro a 3 euro, il nuovo prezzo mensile sarà di 4 euro. Il costo dell’abbonamento mensile dei servizi “Avviso di chiamata”, “Conversazione a tre” e “Trasferimento di chiamata” aumenterà di a 84 centesimi di euro al mese.

Nel caso in cui siano attivi due dei suddetti servizi, il prezzo complessivo aumenterà di 77 centesimi di euro al mese. Nel caso in cui siano attivi tutti e tre i suddetti servizi, il prezzo complessivo aumenterà di 69 centesimi di euro al mese. Dal 1° Ottobre 2020 aumenteranno anche gli abbonamenti mensili di alcune offerte per chiamare l’estero, come ad esempio Voce Internazionale che aumenterà di 2.61 euro al mese, Nuova Welcome Home che aumenterà di 2.51 euro al mese e Welcome Home aumenterà di 1.57 euro al mese.

La motivazione di tutti questi aumenti, secondo quanto riportato da TIM, è la seguente: “per esigenze di carattere economico dovute anche al mutamento delle politiche commerciali”. Invece la variazione dell’aumento della spedizione della bolletta TIM è dettata: “dalla necessità di incentivare il passaggio a strumenti di pagamento digitali, raggiungendo contestualmente obiettivi di riduzione dell’utilizzo della carta e di tutela dell’ambiente”.