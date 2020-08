C’è chi investe in borsa, chi estrae l’oro dai circuiti e chi ha avviato il proprio business attorno ai vecchi telefoni. Aver conservato i cimeli dell’era tecnologia primitiva può essere parecchio redditizio per chi naviga sui forum alla ricerca di un compravendita che può fruttare migliaia di euro. Il contenuto di un vecchio cassettino può avere parecchio da offrirti. Ecco quali sono i cellulari e gli smartphone oro che gonfiano il tuo portafogli.

Telefoni e smartphone a prendere polvere? Trasformali in mazzette da migliaia di euro

Iniziamo con il Mobira Senator, un colossale dispositivo da 3 Kg racchiuso in un gigantesco chassis di plastica avente una cornetta terminale. Nelle intenzioni di Nokia doveva essere un telefono mobile ma è soltanto… un mobile. Sicuramente non lo si vedrà in giro per le strade ma alcuni collezionisti sarebbero disposti a sborsare cifre fino a 1000 Euro per esporlo nella propria teca. Facci un pensierino.

In un cassetto, invece, si potrebbe trovare un Motorola DynaTac 8000x. Come lo riconosci? Puoi digitare il nome su Google Immagini per scoprire che è il primo cellulare della storia con tasti fisici colorati in nero, antenna sporgente e design che ricorda molto gli anni ’80. Anche in questo caso la base d’asta parte da almeno 1000 Euro. Ne sono stati realizzati soltanto 300.000 esemplari in tutto il mondo, perciò assicurati di averlo trattato come si deve.

Infine troviamo iPhone 2G. Vi suona familiare? Ha ormai oltre un decennio alle spalle ma trovarlo non è così difficile. Potresti averne parecchi sotterrati in qualche anfratto di casa tua. Cercali, dai una bella pulita e vendili online ad almeno 1000 Euro. Come sempre è necessario che non siano presenti evidenti segni di usura che facciano capitolare il prezzo di questo straordinario gioiellino dell’era telefonica moderna.