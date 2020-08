Gli utenti di Sky hanno vissuto un’estate ricca di appuntamenti e di grandi eventi. Dopo la conclusione della Serie A, questo mese di agosto è dedicato alle coppe europee di calcio ed ai gran premi di motomondiale e Formula 1, oltre che ai playoff NBA per tutti i tifosi di basket.

Sky sancisce lo stop a questi canali ma lancia il nuovo servizio

Nonostante un palinsesto ricco di eventi, l’estate di Sky è caratterizzata anche da alcune notizie non piacevoli per gli utenti. Da luglio tanti canali, infatti, sono stati rimossi definitivamente dalla piattaforma satellitare. E’ il caso, ad esempio, dei canali storici Fox Life e Fox Life +1. Lo stesso destino ha accomunato anche i canali Man-Ga, Lei e Lei +1. Delle modifiche ai nomi ci sono state, invece, per tutti i canali Cinema di Mediaset Premium, ora rinominati come Premium Cinema 1, Cinema 2 e Cinema 3.

La cancellazione dei canali fa però il paio con quella che è la grande novità per gli utenti della pay tv: il lancio del nuovo servizio Sky WiFi. Dallo scorso giugno, infatti Sky ha completato la sua trasformazione in media company ed ha lanciato le sue prime offerte per la Fibra Ottica nel campo della telefonia fissa.

Le prime proposte di Sky WiFi hanno un prezzo base di 27,90 euro. Gli utenti, oltre a ricevere connessione in Fibra Ottica, potranno contare anche su un altro vantaggio. Grazie a questa tecnologia, infatti, sarà possibile seguire i principali contenuti della tv satellitare senza decoder e parabola, grazie alla tecnologia dello streaming.