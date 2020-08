Una delle questioni più roventi per i possessori di uno smartphone, sopratutto quando si tratta di medi di gamma, riguarda gli aggiornamenti di sistema, i quali generalmente si protraggono per un anno e mezzo o due per poi cessare definitivamente a causa di limiti hardware e di perdita di importanza per l’azienda la quale ovviamente si concentra sui top di gamma.

Samsung a quanto pare ha deciso di ascoltare le preghiere di questa fascia di utenti e ha deciso di portare avanti una campagna in cui si impegnerà a mantenere aggiornati numerosi smartphone almeno per 3 generazioni, 3 anni.

L’idea dell’azienda nasce dal fatto che ogni utente in media, cerca di mantenere attivo il proprio dispositivo per il maggior lasso di tempo possibile, ecco dunque perchè quindi c’è l’idea di garantire almeno 3 anni di aggiornamenti Android, per estendere il periodo di vita utile del prodotto.

Ecco gli smartphone presi in considerazione

Serie Galaxy S

Galaxy S20 Ultra 5G

S20 Ultra

S20+ 5G

S20+

S20 5G

S20

S10 5G

S10+

S10

S10e

S10 Lite

modelli futuri

Serie Note

Galaxy Note20 Ultra 5G

Note20 5G

Note20

Note10+ 5G

Note10+

Note10 5G

Note10

Note10 Lite

e modelli futuri

Foldable

Galaxy Z Fold2 5G

Z Flip 5G

Z Flip

Fold 5G

Fold

modelli futuri

Galaxy A

Galaxy A71 5G

A71

A51 5G

A51

A90 5G

modelli futuri

Galaxy Tab

Galaxy Tab S7+ 5G

Tab S7+

Tab S6 Lite

Tab S7 5G

Tab S7

Tab S6

Tab S6 5G

L’azienda Sud Coreana ha poi ovviamente rimarcato come la priorità sarà comunque data alla serie Top di gamma, la quale vedrà l’arrivo di Android 11 già a partire dalla fine del 2020.