Qualche giorno fa abbiamo parlato dell’aspetto dell’attesissimo Samsung Galaxy S20 Fan Edition e oggi scopriamo che, con tutta probabilità, lo smartphone non verrà lanciato solamente in tre colorazioni.

Ebbene si, secondo le ultime indiscrezioni i colori disponibili saranno addirittura sei. Ancora non sappiamo quando arriverà di preciso, ma, vista la recente mole di leak, probabilmente non manca molto allo svelamento della Fan Edition di Galaxy S20. Scopriamo i dettagli.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition arriverà in 6 colorazioni

Il noto leaker Evan Blass ha da poco postato ben sei render del telefono, uno per ogni colorazione in cui probabilmente sarà disponibile. Accanto al blu, bianca e viola già vociferati e al turchese del video troviamo anche le varianti in rosso e arancione. Rispetto alle specifiche ipotizzate finora, stando a un benchmark registrato su GeekBench, lo smartphone potrebbe non esser equipaggiato con Snapdragon 865.

Il dispositivo potrebbe infatti montare un chip proprietario, un Exynos 990. Ci sarebbe però spazio per un modello in 4G e uno con supporto 5G. Confermate ancora una volta la certificazione IP68, la batteria da 4.500 mAh con ricarica a 25 W e la tripla fotocamera posteriore da 12 MP + grandangolare da 12 MP + teleobiettivo da 8 MP.

Il nuovo Samsung Galaxy S20 Fan Edition dovrebbe uscire sul mercato nel mese di ottobre, anche se è probabile che venga posticipata di qualche settimana. Il prezzo del Galaxy S20 FE dovrebbe aggirarsi intorno ai 600 euro. Nel caso in cui venga lanciata anche la versione senza il supporto al 5G, il prezzo potrebbe essere inferiore ai 500 euro. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.