La passa a Vodafone che ogni utente dovrebbe attivare subito è sicuramente la Special 50 Digital Edition, la soluzione ideale che avvicina i consumatori al mondo dell’operatore in red, proponendo tantissimi contenuti ad un prezzo più che alla portata della maggior parte di noi.

L’attivazione, come purtroppo sempre accade in occasioni di questo tipo, appare essere decisamente limitata; la promozione è distribuita in versione operator attack, ergo raggiungibile solamente da coloro che sono in possesso di una determinata SIM ricaricabile di Iliad o di uno dei tantissimi operatori virtuali ad oggi presenti sul mercato italiano.

Il costo iniziale da sostenere è relativamente ridotto, corrisponde a soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, con l’aggiunta di 0 euro per l’offerta in sé. In parallelo è importante segnalare la completa assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, l’utente potrà quindi abbandonare Vodafone quando vorrà senza essere costretto a pagare penali.

Passa a Vodafone con la promozione dai tanti contenuti

La passa a Vodafone che nasconde al proprio interno contenuti quasi irraggiungibili è sicuramente la Special 50 Digital Edition, presenta un costo fisso di 7 euro al mese, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, tutto per fruire precisamente di 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, di illimitati minuti per telefonare a chiunque, per concludere poi con i classici SMS infiniti da utilizzare verso tutti.

L’attivazione, rispettando le limitazioni indicate in precedenza, è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Ad oggi potrebbe venire proposta anche tramite call center a specifici e determinati utenti.