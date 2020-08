L’azienda Oppo, secondo alcune recenti notizie, potrebbe essere pronta a lanciare un nuovo smartphone economico. Dalle indiscrezioni diffuse in rete abbiamo modo di comprendere che si tratterà di Oppo A53, successore di Oppo A52, e che sarà dotato di un’ottima batteria.



Oppo potrebbe presto lanciare il nuovo smartphone A53: ecco alcune caratteristiche!

Oppo potrebbe essere molto vicina al lancio di un nuovo smartphone economico le cui caratteristiche sono trapelate in rete proprio negli ultimi giorni. In base a quanto emerso è possibile supporre che lo smartphone avrà un display LCD da 6,53 pollici con risoluzione Full HD Plus. La sua batteria, invece, sarà da 5.000 mAh e sarà compatibile con la ricarica rapida da 18W.

Lo smartphone Oppo A53, inoltre, avrà una memoria interna da 128 GB e sarà dotato di una fotocamera anteriore da 16 megapixel accompagnata da una fotocamera posteriore composta da tre sensori di cui il principale da 13 megapixel, un macro da 2 megapixel e ulteriori 2 megapixel di profondità. A caratterizzare in modo particolare il nuovo smartphone Oppo A53 sarà la presenza del Qualcomm Snapdragon 460.

Non conosciamo ancora il costo con cui l’azienda lancerà il nuovo smartphone né la data di presentazione del dispositivo ma è possibile desumere che l’attesa sarà davvero breve. Al momento sappiamo che Oppo presenterà il suo smartphone in diversi paesi, tra i quali: Thailandia, India, Indonesia e anche in Europa. Dunque, restano soltanto pochi giorni di attesa prima di poter avere la possibilità di valutare le caratteristiche dello smartphone e conoscerne gli ulteriori dettagli che lo caratterizzeranno.