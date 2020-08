The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You: i recenti annunci

La serie tv è un’opera formata da episodi, ossia segmenti narrativi che hanno trame, per la maggior parte delle volte, chiuse. I personaggi di solito sono fissi e i set risultano frequenti. Nel periodo risalente agli anni cinquanta e sessanta, le serie televisive possedevano una struttura narrativa esclusivamente episodica, ovvero con trame diverse per ogni episodio. Ad oggi invece in ogni puntata i personaggi sono in maggioranza presenti fungendo da elemento portante della storia. Dunque quando una serie presenta episodi (per estensione o stagioni) che non hanno in comune personaggi né ambientazioni, trattasi di serie antologiche.

The Order, Dark, STRANGER THINGS, Tredici, You: stagioni aggiornate o no?

Il passato era già stato segnato dal “passaggio” della serie televisiva Dark. Questa aveva creato un certo scalpore e, dopo aver fatto innamorare i suoi più macabri spettatori, ha annunciato la fine della messa in onda delle nuove serie.

Al contrario The Order, dopo la seconda stagione, ha confermato il rinnovo della nuova parte. In questo caso quindi non c’è da preoccuparsi.

La questione cambia se si parla di Stranger Things. La serie narrante le avventure di un gruppo di ragazzi dalle personalità forti e molto diverse tra loro, ha fatto il suo effetto con la terza stagione. E non finisce qui, perché nonostante il Covid-19 la serie avvierà le nuove riprese cinematografiche.

Anche se Tredici ha colpito con i racconti di Hannah Baker, non farà nessun ritorno.

Infine, terminiamo la carrettata con You. Il thriller psicologico americano tratto dall’omonimo libro, dovrebbe giungere a breve con una terza stagione.