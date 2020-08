L’IPTV sta spopolando tra gli utenti Android negli ultimi tempi. La creazione e la vendita di smartphone sempre più versatili sta cambiando non solo la nostra vita, ma anche il modo in cui ci approcciamo alla tecnologia. Se la televisione, intesa come dispositivo in grado di riprodurre i canali trasmessi in chiaro, sta man mano morendo sotto il peso insostenibile dei servizi di streaming, i servizi IPTV stanno dando il colpo di grazia.

Cosa è l’IPTV e come funziona

L’Internet Protocol Television comprende una rete di protocolli e sistemi in grado di farci vedere comodamente la televisione dal nostro dispositivo portatile. Si può accedere a canali a pagamento e a canali free, a seconda delle proprie esigenze. In poche parole l’IPTV è il nuovo e innovativo metodo per guardare la tv tradizionale dallo schermo del nostro smartphone. Il protocollo in questione si sta sviluppando soprattutto sul sistema operativo Android, più versatile di quello di Cupertino.

Per usufruire di questo tipo di servizio basta scaricare una delle tante app IPTV per Android e inserire un file m3u in grado di leggere le liste di canali a disposizione, la maggior parte di questi flussi di dati sono relativi a canali in chiaro della televisione, ma ultimamente stanno nascendo una serie di liste illegali. Queste nuove liste contengono i codici di servizi a pagamento che potrebbero comportare multe salatissime per i trasgressori. Quindi attenzione a cosa e come guardate su queste app, poiché, consapevolmente o meno, potreste ritrovarvi con sgradite sorprese.

Le migliori app per IPTV su Android

Nella scelta delle applicazioni per IPTV non dovreste incontrare problemi. Sono perfettamente legali e vi permetteranno di accedere alle liste di canali da voi inserite. Il problema risiede proprio in queste liste, quindi attenzione a ciò che volete vedere.

Smart IPTV per Android

Smart IPTV è una tra le migliori app in circolazione. Si può scaricare legalmente dagli store ufficiali e usare su tutti i dispositivi Android e Amazon Fire, come smartphone, tablet e smart tv. Questa applicazione vi fornirà tutte le funzioni necessarie per accedere alle funzioni descritte qui sopra, con una facilità di utilizzo estrema.

IPTV Extreme

Si tratta sicuramente di una delle applicazioni che permette più personalizzazione in assoluto per gli utenti, anche se di base non presenta alcuna lista di canali, che dovranno invece essere importati autonomamente. Presente solo su Android, vi permetterà di accedere tranquillamente ai servizi IPTV.