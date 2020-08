Certezza non c’è, ma secondo un noto analista vicino proprio a Huawei, il primo smartphone con il nuovo sistema operativo della compagna dovrebbe essere in dirittura di arrivo. Per Ma Jihua, entro la fine dell’anno assisteremo alla presentazione di un dispositivo del genere con a bordo Harmony OS / Hongmeng OS che sarà pronto per la commercializzazione.

Più dettagli in merito a questo arrivo potrebbero venir svelati a breve. Verso metà settembre ci sarà la conferenza degli sviluppatori HDC 2020, per la precisione tra il 10 e il 12 settembre. In quei giorni verrà svelata la prossima versione dell’interfaccia EMUI e può essere che verrà detto qualcosa proprio riguarda a uno smartphone con Harmony OS.

Huawei e il futuro di Android

Per quanto riguarda gli smartphone Huawei basati su Android, cosa gli succederà? In molti si sono preoccupati alla notizia che la licenza temporanea rilasciata dagli Stati Uniti è scaduta. Per gli aggiornamenti cosa bisogna aspettarsi? A detta della compagnia, gli aggiornamenti del software, quindi Android nello specifico, e sulla sicurezza continueranno a essere rilasciati, perlomeno nei tempi normali per un dispositivo.

Sicuramente c’è molta attesa per il primo dispositivo dotato del futuro sistema operativo del panorama di dispositivi Huawei, dagli smartphone alle TV. Il colosso cinese rimane il secondo produttore al mondo, per alcuni mesi è stato anche il primo, in fatto di smartphone. L’introduzione di un terzo sistema operativo sul panorama globale causerà molti cambiamenti e aprirà tante nuove possibilità, anche di lavoro probabilmente. Sicuramente, nel momento in cui arriverà ci sarà molto di cui discutere.