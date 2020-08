Per alcuni potrebbe non essere divertente. Per altri, invece, utilizzare i trucchi potrebbe aggiungere un pizzico di divertimento in più alle proprie sessioni di gaming. Qualunque sia il tuo schieramento, a seguire troverai la lista dei migliori trucchi e codici di Grand Theft Auto V per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Aumenta il livello di ricercato

PS4: R1, R1, CERCHIO, R2, SINISTRA, DESTRA, SINISTRA, DESTRA, SINISTRA, DESTRA

Xbox One: RB, RB, B, RT, SINISTRA, DESTRA, SINISTRA, DESTRA, SINISTRA, DESTRA

PC: FUGITIVE

Telefono in-game: 1-999-3844-8483

Riduci il livello di ricercato

PS4: R1, R1, CERCHIO, R2, DESTRA, SINISTRA, DESTRA, SINISTRA, DESTRA, SINISTRA

Xbox One: RB, RB, B, RT, DESTRA, SINISTRA, DESTRA, SINISTRA, DESTRA, SINISTRA

PC: LAWYERUP

Telefono in-game: 1-999-5299-3787

Salute e scudi al massimo

PS4: CERCHIO, L1, TRIANGOLO, R2, X, QUADRATO, CERCHIO, DESTRA, QUADRATO, L1, L1, L1

Xbox One: B, LB, Y, RT, A, X, B, DESTRA, X, LB, LB, LB

PC: TURTLE

Telefono in-game: 1-999-887-853

Ricarica abilità speciale

PS4: X, X, QUADRATO, R1, L1, X, DESTRA, SINISTRA, X

Xbox One: A, A, X, RB, LB, A, DESTRA, SINISTRA, A

PC: POWERUP

Telefono in-game: 1-999-769-3787

Armi e munizioni extra

PS4: TRIANGOLO, R2, SINISTRA, L1, X, DESTRA, TRIANGOLO, GIÙ, QUADRATO, L1, L1, L1

Xbox One: Y, RT, SINISTRA, LB, A, DESTRA, Y, GIÙ, X, LB, LB, LB

PC: TOOLUP

Telefono in-game: 1-999-866-587

Modalità ubriaco

PS4: TRIANGOLO, DESTRA, DESTRA, SINISTRA, DESTRA, QUADRATO, CERCHIO, SINISTRA

Xbox One: Y, DESTRA, DESTRA, SINISTRA, DESTRA, X, B, SINISTRA

PC: LIQUOR

Telefono in-game: 1-999-547-861

Attiva il paracadute

PS4: SINISTRA, DESTRA, L1, L2, R1, R2, R2, SINISTRA, SINISTRA, DESTRA, L1

Xbox One: SINISTRA, DESTRA, LB, LT, RB, RT, RT, SINISTRA, SINISTRA, DESTRA, LB

PC: SKYDIVE

Telefono in-game: 1-999-759-3483

Invincibilità (dura 5 minuti)

PS4: DESTRA, X, DESTRA, SINISTRA, DESTRA, R1, DESTRA, SINISTRA, X, TRIANGOLO

Xbox One: DESTRA, A, DESTRA, SINISTRA, DESTRA, RB, DESTRA, SINISTRA, A, Y

PC: PAINKILLER

Telefono in-game: 1-999-7246-545-537

Gravità lunare

PS4: SINISTRA, SINISTRA, L1, R1, L1, DESTRA, SINISTRA, L1, SINISTRA

Xbox One: SINISTRA, SINISTRA, LB, RB, LB, DESTRA, SINISTRA, LB, SINISTRA

PC: FLOATER

Telefono in-game: 1-999-356-2837

Attacchi corpo a corpo esplosivi

PS4: DESTRA, SINISTRA, X, TRIANGOLO, R1, CERCHIO, CERCHIO, CERCHIO, L2

Xbox One: DESTRA, SINISTRA, A, Y, RB, B, B, B, LT

PC: HOTHANDS

Telefono in-game: 1-999-4684-2637

Cambia il meteo