Ultimamente il colosso Google ha voluto modificare il look della propria applicazione Maps. Molto spesso questi cambiamenti si riferiscono all’interfaccia. In questo caso, però, dobbiamo ammettere che non è così.

Il colosso di Mountain View questa settimana rilascerà un nuovo aspetto delle mappe globali, create utilizzando un nuovo algoritmo che arricchirà l’esperienza. Scopriamo insieme tutti i dettagli che il nuovo look porterà all’interno dell’applicazione.

Google ha modificato il look dell’applicazione Maps

Più precisamente il colosso Google ha aggiornato l’algoritmo che analizza le immagini del satellite e le trasforma in colori “più semplici”, introducendo tanti “biomi” diversi. Questo significa che il software va a cercare nelle immagini del satellite porzioni aride, ghiacciate, forestali e montuose. Analizza quindi queste aree, e ci assegna un range di colore del metodo HSV. Le foreste diventano quindi verde scuro, le praterie verde chiaro e così via.

Pensate che questo è solamente l’inizio, molto presto sarà anche possibile accedere ad informazioni dettagliate riguardanti le strade. Un esempio sono posizione degli attraversamenti pedonali o la dimensione della carreggiata. Le prime città ad essere coperte nei prossimi mesi saranno Londra, New York e San Francisco.

L’aggiornamento delle mappe verrà rilasciato in settimana a livello globale e su tutte le piattaforme supportate. Al momento non sappiamo ancora il giorno preciso, ma sicuramente o oggi o nella giornata di domani, venerdì 21 agosto 2020. Non è assolutamente il primo cambiamento del colosso verso la sua applicazione e speriamo che non sia nemmeno l’ultimo. Non ci resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire i dettagli.