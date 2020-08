Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra rappresentano ormai da tempo alcune delle serie TV targate Netflix di maggiore successo. Queste ultime, infatti, sono attese ormai da milioni di utenti che, quotidianamente, si lanciano sul web alla ricerca di notizie fresche in merito ai nuovi episodi. Per quanto riguarda Elite e Riverdale, quindi, queste ultime sono riuscite a terminare le riprese prima del Lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus. Come ben sappiamo, di fatto, i nuovi episodi hanno tenuto compagnia a milioni di utenti durante il periodo di quarantena forzata.

Ciononostante, però, i produttori dei due titoli hanno recentemente confermato l’arrivo di nuove stagioni anche se, a causa dell’emergenza sanitaria globale, le riprese risultano essere completamente ferme.

Black Mirror e Suburra: ecco tutte le ultime novità in arrivo su Netflix

Suburra, come ben sappiamo, rappresenta ormai da anni l’eccellenza Italiana all’interno della piattaforma Americana. Quest’ultima, a causa dell’arrivo inaspettato del Covid-19, ha subito dei forti rallentamenti che, di fatto, hanno costretto i produttori a far slittare la data di rilascio. Recenti indiscrezioni, però, sembrerebbero confermare il rilascio della nuova stagione entro la fine del 2020.

Nel caso di Black Mirror, invece, ad oggi la produzione si trova in una fase di stallo totale. Ciononostante, però, secondo alcuni rumors apparsi online, i nuovi episodi della serie TV potrebbero arrivare su Netflix nei primi mesi del 2021. È importante ricordare a tutti i lettori, però, che si tratta di rumors pubblicati online, non ancora confermati né dalla produzione né da Netflix stessa. Restate quindi connessi per scoprire tutte le ultime novità a riguardo.