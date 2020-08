Le varie piattaforme di streaming più gettonate in tutto il mondo in questi ultimi tempi sono Disney Plus, Netflix e Spotify. Queste tre piattaforme insieme a tante altre aiutano gli utenti a far passare il tempo gustandosi una serie televisiva o film, o ascoltando musica in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo.

In tanti, però, non possono permettersi di sostenere delle spese mensili per più servizi, dunque, sono spesso costretti a scegliere quella che più utilizzano e disattivare l’altra. Per fortuna è possibile adottare una soluzione efficace per risparmiare sull’abbonamento mensile, ma eccolo descritto qui di seguito.

Disney Plus, Netflix e Spotify a poco prezzo: ecco in che modo

Tutte e tre le piattaforme propongono ai suoi utenti degli abbonamenti mensili o annuali per usufruire del loro servizio. Per risparmiare sull’abbonamento di Netflix, ad esempio, è necessario attivare un abbonamento premium che permette di collegarsi alla piattaforma fino a quattro dispositivi in contemporanea sostenendo un canone mensile di 14,99 Euro. Gli utenti devono solo trovare altre tre persone con le quali condividere il canone mensile e assegnare uno schermo ad ognuna di loro. In questo modo ognuno dovrà sostenere all’incirca 3,70 Euro al mese.

La stessa cosa vale per le due piattaforme. Per risparmiare sull’abbonamento mensile di Spotify basta attivare l’abbonamento famiglie con il quale è possibile ascoltare musica senza limiti fino a sei dispositivi ad un costo di 14,99 Euro al mese. In questo caso, infatti, il canone mensile da sostenere sarà di circa 2,50 Euro se gli utenti trovano altre cinque persone con cui condividere l’account.

Anche per Disney Plus vale lo stesso metodo. Insomma, sicuramente un metodo valido per chi ha voglia di usufruire di più piattaforme ad un costo non troppo eccessivo.