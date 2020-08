Disponibile il bonus da 1000 euro messo a disposizione dal Governo per dar fronte all’emergenza legata al coronavirus. L’indennità dovrebbe essere a disposizione di 530 mila professioni iscritti alle casse di previdenza in virtù del ridimensionamento a 530 milioni di euro degli stanziamenti per la manovra di agosto.

A poter usufruire del bonus tutti coloro che hanno già ricevuto il via libera per il bonus di marzo e di aprile. Inoltre l’accesso al bonus viene esteso a chi ha cessato la propria attività tra a aprile e maggio; per questa categoria è possibile presentare richiesta nei successivi 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, a partire dal 16 di agosto fino al 16 settembre.

Bonus 1000 euro: ecco i beneficiari dell’indennità

Il bonus 1000 euro è disponibile per i professionisti iscritti a gli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato a patto che rispettino alcuni requisiti. In prima istanza il bonus non è disponibile per i titolari di pensioni o per chi ha in essere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Da valutare poi i paletti legati al reddito del richiedente; questi paletti vengono calcolati sull’anno d’imposta 2018.

Chi ha un reddito che non supera i 35 mila euro non avrà bisogno di dimostrare un calo del proprio fatturato. Chi invece possiede un reddito complessivo superiore a 35 mila euro dovrà dimostrare una perdita del 33% o la sospensione della propria attività. Possibilità di presentare la domanda anche per coloro che hanno cessato la propria attività tra il 23 febbraio e il 31 maggio; la norma estende dunque la finestra temporale che era fissata originariamente al 30 di aprile.