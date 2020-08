Qualcuno di voi ha mai ricevuto un bonifico bancario senza motivo? Non scherziamo. Eppure la truffa che sta coinvolgendo clienti di istituti come Unicredit, Sanpaolo e BNL sembra andare a segno nonostante sia lampante lo zampino dei troll e degli hacker che si fanno beffa dei meno cinici. Ecco cosa sta succedendo.

Truffa del bonifico fantasma: ecco come perdere una montagna di quattrini

Il fenomeno del phishing non ne vuole sapere di placarsi. Si tratta delle solite email esca che attirano all’amo un forbito numero di utenti convinti del fatto di poter ricevere importanti omaggi da parte delle banche italiane. La frode del bonifico fantasma si palesa agli occhi di ignare persone con un link pericoloso. Il metodo è sempre lo stesso come del resto lo sono le raccomandazioni per evitare il peggio.

ricezione della mail contraffatta

apertura del link sospetto

dirottamento presso un sito malevolo copiato

registrazione dei dati tramite form online

Per non arrivare a fondo lista con gravi conseguenze per le nostre info personali occorre analizzare con cura il messaggio. Innanzitutto bisogna controllare il mittente e l’oggetto della comunicazione. Eventuali ed evidenti errori grammaticali sono chiaro sintomo di qualcosa che non quadra.

Ma a monte delle precedenti considerazioni esiste una verità assoluta: nessuno regala nulla. Anche nel caso in cui non si proponessero importanti vantaggi è importante considerare che banche ed altri istituti non usano il sistema delle email per veicolare messaggi importanti. Si passa sempre per l’area protetta con autenticazione biometrico oppure bi-fattoriale (con numero di telefono/email ed accesso alla zona riservata).

Nell’ipotesi in cui si riceva un messaggio simile è necessario segnalare la truffa alle autorità competenti e contattare il proprio istituto per saperne di più. Seguendo questi preziosi consigli eviteremo il peggio insieme ad inutili perdite di tempo per bloccare carte e conti e riavere indietro il nostro denaro perso.