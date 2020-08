Play Store. In questa occasione il report su queste applicazioni che portano malware arriva dallo staff diGoogle circa alcune app pericolose presenti sul Play Store. Nell’ultimo periodo di arriva a parlare di oltre 3,5 milioni di download effettuati per queste pericolose applicazioni che, fino a poco tempo fa, nessuno aveva considerato che potessero essere dannose. L’azienda di Mountain View ha provveduto ad eliminarle in maniera tempestiva, Purtroppo sono sempre crescenti le notizie che parlano di malware che affliggono app Android sul. In questa occasione il report su queste applicazioni che portano malware arriva dallo staff di White Ops , il quale sembra aver davvero lanciato un allarme acirca alcune app pericolose presenti sul Play Store. Nell’ultimo periodo di arriva a parlare di oltreper queste pericolose applicazioni che, fino a poco tempo fa, nessuno aveva considerato che potessero essere dannose. L’azienda di Mountain View ha provveduto ad eliminarle in maniera tempestiva, come già avvenuto precedentemente . Tuttavia, ci sono utenti che si ritrovano già con queste app sul telefono e devono dunque eliminarle.

App pericolose: ecco quelle da cancellare dal proprio smartphone

Molto spesso, il problema principale di chi si ritrova queste applicazioni sul proprio smartphone è quello di essere praticamente tempestato di annunci pubblicitari. Ciò che è da tenere in considerazione è che la disinstallazione non è proprio un gioco da ragazzi. Infatti, chi ha provveduto a creare questo malware, ha pensato per bene come indurre gli utenti a pensare che esse non siano funzionanti e dunque a non essere installate correttamente. Il problema è davvero molto grave e riguarda soprattutto i possessori di smartphone Huawei, Samsung e Xiaomi. Ecco la lista delle app pericolose:

• Auto Picture Cut – com.auto.picture.cut.background.eraser.tool – 4.0.0 – mecharcfa@gmail.com

• Color Call Flash – com.color.call.flash.tools – 2.0.0 – Seay Elizabeth

• Square Photo Blur – com.jack.square.photo.blur.image – 2.0.5 – Thomas Mary – com.joan.super.photo.blur.tool

• Square Blur Photo – com.jobfun.square.photo.blur.image – 7.0.0 – Ward Nadine – com.jones.square.photo.blur.image

• Magic Call Flash – com.magic.call.flash.tools – 2.0.0 – Robinson Yolanda – com.mandi.super.photo.blur.tool

• Easy Blur – com.mary.super.photo.blur.tool – 6.0.0 – Chu Erin

• Image Blur – com.mclain.photo.blur.editor.background – 2.0.5 – Myers Jason – com.michael.super.photo.blur.tool

• Auto Photo Blur – com.paige.photo.blur.background – 6.0.0 – Taylor Zelma

• Photo Blur – com.scorp.photo.blur.background – 2.0.3 – Swindell Eddie

• Photo Blur Master – com.scott.scorp.photo.blur.background – 8.0.0 – Myers Jesse – com.smart.call.screen.tools

• Super Call Screen – com.super.call.screen.tools – 2.0.0 – OConnor Amy – test.com.flash.call.flashcall.cool

• Square Blur Master – com.robert.square.photo.blur.image – 6.0.0 – Gledhill Janice

• Square Blur – com.craig.square.photo.blur.image – 5.0.0 – Johnson Melanie

• Smart Blur Photo – com.james.smart.blur.photo.editor.tool – 2.0.0 – Robinson Yolanda

• Smart Photo Blur – com.james.smart.photo.blur.editor.tool – 4.0.0 – Tammy Roush

• Super Call Flash – com.super.call.screen.toolz – 2.0.0 – Kirk Brian

• Smart Call Flash – com.smart.call.flash.tools – 2.0.0 – Davis Betty

• Blur Photo Editor – com.sixgod.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Addison Goldie

• Blur Image – com.fancy.photo.editor.blur.image.tool – 2.0.6 – Alvord Columbus – com.aab.photo.blur.editor.background – com.angel.photo.blur.background – com.auto.image.editor.background.eraser.tool – com.auto.photo.editor.background.eraser.tool