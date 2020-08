Android Auto sta per aprire ufficialmente le porte alle app di terze parti e, per la gioia di molti, uno dei primi servizi supportati dal sistema operativo sarà proprio Sygic GPS Navigazione. La notizia, di fatto, ha sorpreso quasi tutti, lasciando milioni di utenti a bocca aperta.

La notizia, quindi, arriva direttamente da Lukas Dermek, attuale responsabile dell’applicazione, che, alcuni giorni fa, ha affermato di “essere entusiasta che Sygic GPS Navigation sarà a disposizione dei nostri utenti, direttamente sul display integrato dell’auto, grazie alla connettività Android Auto”.

Sygic GPS Navigation: ecco le ultime novità su Android Auto

Sfortunatamente, ad oggi sono poche le notizie in merito alle tempistiche ed alle modalità di rilascio dell’app. Trattandosi di un momento storico per Android Auto, infatti, è chiaro che Google voglia fare le cose nel miglior modo possibile. Ciononostante, però, di recente è stata confermata l’introduzione di categorie di app e di molteplici funzionalità innovative.

Stando alle molteplici indiscrezioni apparse online, però, il periodo più gettonato per il rilascio di Sygic GPS Navigation sembra essere il prossimo Autunno. Come molti sapranno, quindi, le prime tracce di Sygic appaiono nel lontano 2004 ma, in poco tempo, il navigatore offline è riuscito a conquistare l’intero settore, diventando secondo solamente a Google Maps e Waze. Quotidianamente, infatti, sono circa 200 milioni gli utenti che sfruttano l’applicazione per spostarsi in ogni angolo del pianeta.

Se siete interessati a provare l’app di Sygic GPS Navigation, quest’ultima è disponibile al download gratuito sia da Play Store per gli utenti Android che da App Store per gli utenti iOS.