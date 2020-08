Lo scorso 17 agosto 2020 è ricominciata una nuova settimana per i clienti WindTre di rete mobile e rete fissa iscritti al programma di fidelizzazione WinDay.

Per chi ancora non lo sapesse, WinDay è un programma di fidelizzazione gratuito attraverso il quale il brand unico WINDTRE, ogni giorno della settimana, mette a disposizione dei propri clienti degli sconti e dei regali di vario genere.

WindTre vi regala un fotolibro

Per questa settimana il partner scelto da WindTre è Photocity. Il regalo che si può richiedere prevede la stampa di un fotolibro. Nel regalo non sono incluse le spese di spedizione. Photocity regala la stampa di un fotolibro personalizzato con 26 pagine e copertina in cartoncino con finestra in formato quadrato 20x20cm. Non è necessario installare alcuna App.

L’utente dovrà solamente scegliere la foto direttamente dallo smartphone o PC per comporre il proprio album. Il codice coupon si potrà utilizzare entro e non oltre il 27 Settembre 2020. È prevista la spedizione solo per il territorio italiano con un costo fisso di 5.38 euro per le spese di consegna tramite Corriere Espresso.

Se il cliente WindTre intende partecipare dovrà accedere alla sezione WinDay dell’app ufficiale WINDTRE sabato 22 Agosto 2020 dalle 00:00 alle 23:59, dopodiché se richede il regalo del lunedì cliccando su “Ottieni” nel premio WinLunedì e/o Re-WinLunedì, riceverà un codice coupon via SMS o nell’e-mail indicata in fase di registrazione al programma gratuito WinDay.

Domani giovedì 19 Agosto 2020, ciascun cliente regolarmente iscritto potrà partecipare al concorso settimanale del WinMercoledì, per provare a vincere uno Smart TV Panasonic da 55 pollici UHD Oled 4K con Soundbar 3.1ch, del valore di mercato di 2100 euro.