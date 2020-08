Molti abbonati di WindTre guardano con trepidazione al futuro in attesa dell’arrivo ufficiale del 5G. Il provider che ha avuto origine la scorsa primavera dall’unione di Wind e 3 Italia non ha mai nascosto di avere come suo obiettivo principale il lancio delle reti internet di nuova generazione nel più breve tempo possibile.

WindTre e 5G, arrivano le linee internet di nuova generazione entro l’anno

L’attesa per gli utenti è sempre inferiore. Proseguono infatti con grande velocità i lavori sulla tabella di marcia di WindTre. L’obiettivo del gestore è quello di produrre un’ulteriore accelerazione a breve e rendere il 5G disponibile per molti utenti già entro la fine del 2020.

Il mese da cerchiare sul calendario è quindi quello di Dicembre. Proprio entro tale data, gli abbonati di WindTre avranno la possibilità di navigare con le reti internet di ultima generazione sui loro smartphone. Questa facoltà ovviamente non sarà concessa a tutto il pubblico, dato che come TIM e Vodafone, la strategia di WindTre sarà quella di portare il 5G prima nelle città capoluogo con maggiore densità di abitanti.

Non c’è però da preoccuparsi su questo aspetto. Il vero anno del lancio per il 5G sarà infatti il 2021. Il team di WindTre ha stilato per il primo anno l’obiettivo di raggiungere ben 70 città italiane con le sue reti 5G. In queste settimane sono emersi anche i numeri relativi agli investimenti del provider. Con oltre 20mila siti di trasmissione attivi e con una spesa pari a 6 miliardi di euro, WindTre si candida ad essere protagonista assoluto nel mondo delle comunicazioni italiane.