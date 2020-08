Il colosso WhatsApp con a capo Mark Zuckerberg sta continuando a darsi da fare per introdurre nuove funzioni. Dopo essersi concentrata, nelle scorse settimane, sopratutto sulla versione Android dell’app. Oggi, arrivano buone notizie per tutti gli utenti iOS.

Secondo le ultime notizie infatti starebbe per lanciare due nuove funzioni dedicate agli utenti che utilizzano l’applicazione con un dispositivo iOS. Scopriamo insieme le ultime indiscrezioni.

WhatsApp lancerà due nuove feature per iOS

A confermare l’arrivo delle due nuove feature, i colleghi di WABetaInfo. Molto presto, gli utenti iOS avranno la possibilità di personalizzare gli sfondi delle singole chat. Ma non solo, in arrivo anche una funzione in grado di avvisare gli utenti in merito alla sicurezza delle conversazioni. Nel dettaglio, Multiwallpaper è la funzione che permetterà agli utenti di rendere le chat uniche. Grazie ad essa, infatti, si potrà impostare uno sfondo diverso per ogni tipo di conversazione.

Oltre al Multiwallpaper, arriverà anche una funzione volta alla sicurezza degli utenti. E’ attualmente in fase di test, un particolare messaggio di avviso che va ad informare gli utenti della crittografia end-to-end delle chat. In questo modo, gli utenti saranno consapevoli al 100% della sicurezza delle loro conversazioni.

La versione dell’applicazione di messaggistica istantanea contenente queste novità risulta essere ancora in sviluppo. Il rilascio al pubblico è previsto per le prossime settimane. Arrivati a questo punto non ci resta che attendere per ricevere maggiori aggiornamenti nei prossimi giorni, nel frattempo iniziamo a goderci tutte le novità che ha recentemente introdotto. Restate connessi per ulteriori informazioni.