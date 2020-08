WhatsApp da tempo sta lavorando ad un progetto davvero rivoluzionario, una nuova funzione in grado di rivoluzione probabilmente in maniera definitiva la stessa natura della chat di messaggistica istantanea. Proprio in queste settimane è arrivato l’ufficialità dei lavori in corso: a breve partirà la sperimentazione dell’estensione per i pagamenti online.

WhatsApp Pay, come funziona il nuovo servizio che si ispira a PayPal

Gli sviluppatori hanno quindi parlato per la prima volta in maniera esplicita di WhatsApp Pay. L’estensione per effettuare movimenti di denaro online sarà sperimentata in un primo momento in Brasile e poi anche in altre nazioni dove è forte l’influenza della piattaforma.

L’ispirazione di WhatsApp Pay arriva direttamente da un gigante del settore, come PayPal. Ogni utente, infatti, potrà associare al proprio account di WhatsApp una carta di credito o un conto corrente. In nome di questa associazione sarà possibile inviare o ricevere denaro da amici e contatti della rubrica. Allo stesso modo, inoltre, si potranno effettuare direttamente anche acquisti in rete sfruttando le potenzialità dei nuovi account Business.

Sempre in linea con PayPal, vi è la politica delle tariffe scelta da WhatsApp. Per i movimenti privati tra singoli utenti, la chat non chiederà alcuna commissione. Per quanto concerne, invece, acquisti di beni e servizi potrebbe essere applicato un piccolo extra sul valore finale della transazione.

Importante è infine il capitolo sicurezza. Gli sviluppatori sanno bene che con lo strumento dei pagamenti attivo non ci si può permettere falle e vulnerabilità. I dati riservati degli utenti per gli strumenti di pagamento saranno quindi protetti con la crittografia end-to-end.