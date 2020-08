Con una strategia commerciale ben mirata, TIM in queste settimane cerca di proporre una concorrenza serrata a WindTre ed Iliad. Il provider italiano ha chiare le sue priorità e vuol garantire iniziative molto vantaggiose ad un pubblico fondamentale, quello dei giovani e degli under 25.

TIM rinnova la sua promo Young: soglie più vantaggiose per gli utenti

Nel corso dell’estate, WindTre ha lanciato la sua tariffa Young dedicata proprio alla fascia di utenti con età inferiore ai 30 anni. A questa promozione TIM risponde senza indugi andando a proporre una versione del tutto inedita di TIM Young, chiamata Young Student Edition.

Le soglie di consumo messe a disposizione da Young Student Edition sono particolarmente vantaggiose. I clienti potranno beneficiare di un pacchetto tutto incluso che prevede minuti ed SMS illimitati a cui si aggiungono 40 Giga per la navigazione internet. Il prezzo di rinnovo dell’offerta si attesta sui 9,99 euro ogni trenta giorni. Questo costo è però dedicato agli abbonati che utilizzano il metodo di pagamento con Ricarica Automatica.

Gli utenti che vorranno opzionare questa ricaricabile dovranno corrispondere una spesa iniziale di 25 euro. Inclusi nel prezzo vi sono 20 euro come credito residuo ed inoltre il primo mese di Young Student Edition sarà gratuito.

Con Young Student Edition gli utenti si assicureranno anche altri importanti extra. In primo luogo, la navigazione su social e chat così come quella sulle app dedite allo smart working non prevede consumo di Giga. Allo stesso tempo TIM garantisce connessione senza limiti per le app di streaming musicale ed include anche sei mesi a costo zero per il servizio TIMmusic Platinum.