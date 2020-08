Gli incentivi per l’acquisto di una nuova auto si sono concretizzati ufficialmente dal 1° agosto 2020. Tutto ciò è avvenuto successivamente all’approvazione del Decreto Rilancio 2020 il quale ha stanziato varie proposte per aiutare tutta la popolazione italiana in questo disgraziato periodo di Coronavirus. Uno di questi incentivi è il bonus per la rottamazione della propria auto, questo servirà ai cittadini ad acquistarne una completamente nuova. In merito a questa situazione, il risparmio potrebbe essere davvero considerevole: si può arrivare a risparmiare fino a 10.000 euro. Andiamo a vedere il tutto nel dettaglio.

Rottamazione auto: cosa conviene acquistare?

Il nuovo bonus concederà a tutti i cittadini il diritto di poter effettuare la rottamazione della propria auto con l’intenzione di acquistarne una del tutto nuova risparmiando cifre davvero considerevoli. È necessario sapere che la validità dell’incentivo andrà dal 1° agosto 2020 fino al 31 dicembre 2020. In questo caso, è giusto dire che sia la possibilità di scegliere una nuova auto che quella di risparmiare è davvero importante. Non sarebbe affatto una cattiva idea usufruire delle due opzioni contemporaneamente.

Ci sono vari consigli di acquisto che vengono fatti abitualmente, e tra questi c’è l’acquisto di automobili ibride o elettriche. Ciò perché tramite l’acquisto di questo tipo di autovetture si potrà avere libero accesso all’EcoBonus. Ci sono varie modalità di accesso all’EcoBonus, andiamole a vedere nel dettaglio: