Un parametro tecnologico che spesso non consideriamo fa riferimento alle radiazioni. Diversi enti specializzati in analisi radiografiche hanno parlato di rischio minimo per la salute. Ogni smartphone venduto online o in negozio è quindi esente da rischi ma è sempre un bene valutare l’acquisto di un terminale che emetta una quantità di onde elettromagnetiche quanto più bassa possibile.

Per l’Europa il cosiddetto tasso di assorbimento specifico (SAR) è limitato a 2W/Kg di peso corporeo. Ogni costruttore impone tale paletto pena l’esclusione dal mercato di vendita. Case madri come Xiaomi, OnePlus, Huawei ed Apple si trovano proprio al confine, così come scoperto dopo la pubblicazione del rapporto diramato dall’Ufficio Federale Tedesco Bundesamt Fur Strahlenschutz.

Scopriamo subito quali sono i telefoni amici della salute e quelli da evitare per rimanere al sicuro.

Smartphone con alte radiazioni

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi Max 3

OnePlus 6T

HTC U12 life

Xiaomi Mi Mix 3

Xperia XA2 Plus

Google Pixel 3 XL

Xiaomi Mi 9/9 SE

iPhone 7

Xperia XZ1 Compact

HTC Desire 12/12+

Xiaomi Mi 9T

Google Pixel 3

iPhone 8

Xiaomi Redmi Note 5

Zte Axon 7 mini

Telefoni da preferire