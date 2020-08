Lyca Mobile continua a proporre offerte interessanti nel corso di questa Estate 2020. In particolare la Promo Ricarica, attiva ormai da diversi mesi, è stata prorogata fino a 31 agosto, per la gioia degli utenti Lyca, la cui rete si appoggia sul 4g Vodafone.

Come funziona e come attivarla

La Promo Ricarica di Lyca Mobile permette di effettuare una ricarica online per ricevere gratuitamente 3 gigabyte di navigazione in 4g e 100 minuti di chiamate verso tutti. La ricarica, per essere considerata valida, si dovrà effettuare esclusivamente sulla pagina ufficiale, scegliendo tra i vari tagli disponibili: 5, 10, 20 e 30€.

I gigabyte e i minuti per le conversazioni ottenuti in questo modo potranno essere usati entro 1 mese. In seguito alla scadenza del termine i minuti e i gigabyte non utilizzati verranno persi e si tornerò al piano contrattuale previsto prima dell’attivazione dell’offerta.

Occorre inoltre ricordare che si deve disporre di questa offerta in maniera lecita e rispettando i principi di buona fede e correttezza, senza sfruttarla per fini commerciali.

Le altre offerte di LycaMobile

Attualmente è possibile anche attivare tre offerte eccezionali, per cui è prevista la portabilità del numero. La tariffazione tuttavia rimane ancora a 30 giorni, nonostante le disposizioni del Garante.