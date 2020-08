Uno dei compagni di avventure certamente più importante di ogni videogiocatore è il monitor, esso infatti svolge il gravoso quanto importante compito di dare vita a quanto elaborato dalla console da gioco o dal PC, che seppur dotati magari di potenza da vendere, necessitano di un pannello in grado di tenergli testa.

Philips, nota azienda famosa per i propri prodotti hi-tech ha recentemente presentato un nuovo monitor pensato proprio per i gamers che non si accontentano e voglio una resa dell’immagine in grado di soddisfare il palato più fine, stiamo parlando di Philips 27C9C9.

Resa d’immagine davvero eccelsa

Il monitor in questione offre un pannello IPS 4K da 27 pollici con una frequenza di aggiornamento pari ai canonici 60Hz e un tempo di risposta GtG di 5ms.

Il prodotto è costruito con un design definito Zero Bezel, ovvero privo di ogni cornice, fattore che, unito al suo angolo di visione di ben 178 gradi, consente di garantire una grande immersività dell’immagine.

Il pannello a 10bit offre una profondità di colore vastissima ed un contrasto statico di 1300:1, il tutto poi viene fregiato da una luminosità di picco di 400nits, feature che garantisce al display la certificazione VESA DisplayHDR 400 con una copertura dello spazio colore NTSC pari al 90,7% e di quella sRGB sino al 109%.

Ovviamente a bordo sono implementate le tecnologie necessarie ad aumentare il comfort di visualizzazione, stiamo parlando di AMD FreeSync e FlickerFree, inserite appositamente per garantire una fluidità d’immagine ineccepibile.

Il monitor Philips 279C9 sarà disponibile entro fine Agosto al prezzo di listino di 489€.