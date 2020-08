Nella lotta contro i chili di troppo l’aspetto più importante è la propria determinazione. Senza questa base, perdere peso sarà un’esperienza poco piacevole. Proprio per questo motivo spesso sarebbe utile avere un alleato implacabile in grado di tenervi sott’occhio. La soluzione potrebbe essere quella di scaricare una delle centinaia di app che promettono di aiutare a perdere peso. Ma come scegliere quella giusta senza farsi abbindolare da servizi incompleti, fuorvianti e poco precisi? D’altronde la propria salute è una cosa seria e la scelta dell’app che vi accompagnerà in questo lungo percorso non va presa sotto gamba.

Per questo ne abbiamo cercata qualcuna per voi. Ecco qui una breve panoramica.

Le migliori app sul mercato per perdere peso

My Fitness Pal

Questa applicazione è una delle più scaricate e delle più apprezzate in assoluto. La funzione basica è quella del conta calorie, ma sotto queste semplice veste nasconde molto di più. Dopo aver scaricato l’applicazione dall’App Store o dal Play Store, sarà possibile registrarsi e rispondere ad un breve questionario proposto dall’app. Questa fase è fondamentale per impostare al meglio i vostri obiettivi e i tempi per raggiungerli. Valutate con coerenza e sincerità ogni risposta, in modo tale da far elaborare all’applicazione il piano migliore per la vostra situazione. Successivamente dovrete inserire i vari cibi che assumete durante la giornata dividendoli tra snack e i tre pasti fondamentali della giornata. La scelta è tra un database molto ampio, oltre 6 milioni di voci tra cui scegliere. In seguito potrete inserire le attività sportive che praticate durante la giornata oppure collegare la vostra app e il vostro account ad altri servizi in grado di registrare l’attività fisica. In questo caso la sincronizzazione avverrà in automatico. L’app è disponibile sia per Android che per iOS, in versione gratuita, ma è possibile registrarsi ad un piano di abbonamento mensile con una quota a partire da 9.99€ mensili o 49.99€ annuali.

Melarossa

Se volete provare un’app nostrana, questa potrebbe fare proprio al caso vostro. Sviluppata da un team di dietologi e nutrizionisti made in Italy, l’applicazione è stata creata per far perdere peso in maniera scientifica e salutare, senza alcun rischio per la persona. Si tratta di una delle poche app ad essere stata approvata dalla Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione. La funzione principale di quest’app è quella di farvi dimagrire, quindi si occuperà veramente di tutto. Dalla programmazione dei piatti da cucinare per i vostri pasti, alla lista della spesa per acquistare i prodotti necessari, fino alle ricette per cucinare e mantenervi in salute. Un’applicazione in grado di farvi dimagrire mangiando con coerenza e consapevolezza, ispirandosi alla famosissima dieta mediterranea. Disponibile sia per Android che per iOS, download e prima settimana sono gratuiti, successivamente per gli utenti Apple il piano prevede un costo di 0.99€ a settimana o 2.99€ al mese, mentre gli utenti Android avranno a disposizione un piano mensile a 2.69€.

Fitbit

Questa applicazione è nata inizialmente con lo scopo di essere associata all’utilizzo di smartwatch e smartband Fitbit, ma può essere utilizzata anche autonomamente. Così come per le altre app, una volta scaricata, occorre iscriversi creando un account e rispondere a delle domande veloci per impostare le proprie misure e i propri obiettivi. Fitbit vi permetterà di tenere sotto controllo il proprio stile di vita, le attività sportive e molto altro grazie ai sensori dello smartphone. Dà il meglio di sé in associazione ad un prodotto Fitbit, con il quale potrete tenere sotto controllo il sonno, il battito cardiaco e gli spostamenti quotidiani. Per usufruire delle funzioni premium, come ad esempio il conteggio delle calorie assunte durante la giornata, occorre iscriversi al piano di abbonamento base, ad un costo di 10.49€ mensili. Disponibile sia per Android che per iOS.

La decisione di perdere peso è molto importante e non è sempre facile mantenere e perseguire i propri obiettivi. Ricordatevi sempre che queste app non sono in alcun modo in grado di sostituire un dietologo o un nutrizionista. Nel caso riscontraste dei problemi di salute durante il loro utilizzo, interrompete immediatamente il percorso di dieta e rivolgetevi ad un medico specializzato. Tenete in considerazione che queste applicazioni non sono in grado di riconoscere le vostre allergie e intolleranze, di conseguenza potreste riscontrare delle indicazioni fuorvianti in tal senso.