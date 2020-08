LA piattaforma di streaming online certamente più famosa e affermata in questo 2020 è Netflix, il sito infatti fa da dimora alle serie TV più seguite e popolari attualmente in circolazione e nel periodo di lockdown appena attraversato ha segnato i massimi storici, con un’utenza talmente elevata da obbligare la stessa azienda a ridurre il bitrate per evitare sovraccarichi.

La nota piattaforma offre un listino davvero invidiabile, ricco di tutto ciò che si può desiderare per tutti gusti, tra cui abbiamo tre piccole punte di diamante, parliamo di Peaky Blinders, After Life e Sex Education, tre serie che hanno riscosso un successo tanto inatteso quanto incredibile, vediamo le ultimissime novità.

Cosa sappiamo di nuovo

Iniziamo parlando della serie TV forse attualmente più famosa e popolare, ovviamente si tratta di Peaky Blinders, serie di stampo londinese e dedicata alle avventure di Thomas Shelby, a quanto pare la produzione è tornata a lavoro per la sesta stagione la quale, come confermato dal produttore, non sarà l’ultima, infatti secondo le sue dichiarazioni ne serviranno ancora altre per concludere la saga.

Ora parliamo di Afetr Life, la serie TV con le due prime stagioni ha riscosso un successo planetario, la terza sembrava ormai cosa fatta ma il Coronavirus ha sconvolto i piani di tutti, attualmente attendiamo ancora news in merito alle riprese.

In ultima istanza abbiamo Sex Education, la nota serie che ha riscosso un successo planetario nel mondo dei giovani grazie alla sue tematiche trattate goliardicamente ma molto utili. Purtroppo la produzione vive un momento di stallo che impedisce di fare previsioni su un possibile approdo di una terza stagione su Netflix.