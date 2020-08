PORTL Inc., una società hi-tech con sede a Los Angeles, ha appena rivelato la sua macchina per la proiezione di ologrammi con IA integrata: la StoryFile X Epic PORTL. La macchina, che sembra una cabina telefonica cyberpunk, mira a consentire alle persone di visitarsi l’un l’altro con l’aspetto di ologrammi estremamente realistici. PORTL dice anche che le macchine per ologrammi saranno usate per riportare in vita personaggi storici e, forse la nota più inquietante, eventuali parenti morti.

Il New York Post ha riferito che la macchina per ologrammi rivelata recentemente è alta sette piedi (poco più di 2 metri) e consente alle persone di conversare tra loro o con un ologramma artificialmente intelligente.

Gli Ologrammi di PORTL, ecco come funzionano

‘Diciamo che se non puoi essere lì, puoi teletrasportarti lì‘, ha detto al Post David Nussbaum, CEO di PORTL. Nussbaum è quello che spiega come funziona la macchina nel video della PORTL Hologram Company su YouTube.

PORTL afferma che le macchine possono ‘trasmettere’ persone da qualsiasi parte del mondo e riprodurre anche animazioni ed ologrammi generati. E, mentre il dispositivo da $60.000 è così semplice da essere definito plug-and-play, registrare gli ologrammi sembra un compito molto più serio. In effetti, sembra che la registrazione degli ologrammi richieda un’intera configurazione da studio fotografico.

Nussbaum si riferisce all’esperienza complessiva con la StoryFile X Epic PORTL come ‘oloportazione’ e, sebbene questo termine sia forse un po’ banale, sembra più che appropriato. La macchina ha anche una fotocamera integrata per i ricevitori degli ologrammi, che utilizza l’IA per identificare i volti.